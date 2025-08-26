Arnaldo Lisboa do Carmo Júnior, de 22 anos, foi condenado a mais de 17 anos de prisão pelo assassinato de Leonardo Alves de Souza e por corrupção de um adolescente, que participou do crime. Ele não poderá recorrer à decisão em liberdade.\nO assassinato aconteceu na noite de 28 de outubro de 2022, na Arne 61, na região norte de Palmas. Leonardo estava andando por uma avenida quando foi atingido pelos disparos.\nDurante o assassinato, Arnaldo Lisboa estava acompanhado de um adolescente. Os dois seriam ligados a um grupo criminoso e teriam matado Leonardo Alves por ele, supostamente, ser de uma facção rival, segundo o Tribunal de Justiça.\nO JTo não conseguiu contato com representantes de Leonardo.\nDe acordo com o TJ, a vítima foi atingida por quatro tiros, três deles na região da cabeça. Durante o julgamento, o conselho de sentença do Tribunal do Júri decidiu que o réu não deveria ser absolvido e que o crime aconteceu por motivo torpe, dificultando a defesa da vítima.