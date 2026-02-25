Jules Henrique Sirino Nascimento foi condenado a 28 anos e 10 meses de prisão por matar a namorada grávida de 16 anos, Alice Fernandes de Jesus. O crime aconteceu em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Ao g1, o advogado da família, Valdivino Lima, disse que a justiça foi feita e foi equilibrada.\nO caso aconteceu em novembro de 2023. Jules matou a namorada a facadas porque não aceitava o fim do relacionamento. O g1 não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nA sentença foi proferida na segunda-feira (23), pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alexânia. Segundo o advogado, Jules ainda foi condenado a pagar R$ 150 mil de indenização. Valdivino citou que o momento foi o “tribunal da tragédia”, o tribunal onde todo mundo perde. Para ele, um único ato destruiu três vidas: a do rapaz que cometeu o crime, a da menina de 16 anos e a de uma gravidez de cinco meses.