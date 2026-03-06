Leornado Barbosa da Silva, de 34 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Ponte Alta do Tocantins, na terça-feira (03), pelo feminicídio de Patrícia Batista Florêncio.\nO Jornal do Tocantins busca contato com a defesa do réu e o espaço segue aberto para manifestações.\nO Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), explica que o crime ocorreu às 21 horas, em 8 de outubro de 2023, no setor sul de Ponte Alta do Tocantins. O casal discutia quando o acusado esfaqueou a vítima, o relacionamento durou aproximadamente um ano.\nGoiana que estava desaparecida é encontrada morta em floresta do Canadá\nMetade dos crimes de feminicídio no Brasil ocorre em cidades pequenas\nPM do Tocantins sob investigação por agressão a ex-namorada e situação funcional ainda gera dúvidas\nSegundo o TJTO, o juiz presidente do Tribunal do Júri, Willian Trigilio da Silva, considerou a gravidade da situação ao pontuar que o crime foi praticado na presença do filho da vítima, que tinha apenas 3 anos de idade. Fato que serviu para aumentar a pena final, pois demonstra maior desvalor da conduta e trauma adicional ao núcleo familiar.