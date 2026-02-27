Foi condenado a 19 anos e três meses de prisão em regime fechado Luan Vinícius da Silva Andrade, acusado de matar João Batista Cabral Júnior, de 38 anos, em Quirinópolis, no sudoeste do estado. O crime aconteceu em agosto de 2023 e teria sido motivado por briga e ciúmes. A defesa de Luan estuda se vai recorrer da decisão.\nNa sentença por homicídio qualificado, a juíza Shauhanna Oliveira de Sousa Costa manteve a prisão preventiva. "Não o permito recorrer em liberdade, devendo, assim, iniciar o cumprimento da pena imediatamente no regime fechado fixado", diz trecho da sentença.\nDe acordo com a sentença, a juíza disse que o réu possui maus antecedentes por causa de duas condenações definitivas anteriores e destacou ainda a qualificadora do motivo torpe na morte de João Batista.\nTambém segundo a sentença, João Batista foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Um vídeo da época do crime mostra que, logo depois de ser atingido pelos tiros, João Batista tentou fugir usando um carro, mas perdeu o controle, batendo na porta de um restaurante.