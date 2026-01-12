O motorista Edvaldo Paulo de Sousa precisou ser carregado por bombeiros em uma maca até a própria casa depois de passar por uma cirurgia no quadril, porque a rua onde mora não é asfaltada e a viatura não conseguiu chegar ao local. O caso aconteceu no bairro Anexo Bom Sucesso, em Anápolis, na região metropolitana de Goiânia, e foi mostrado em reportagem da TV Anhanguera.\nSegundo a reportagem, a rua é o único acesso à residência de Edvaldo e tem muitas pedras e buracos, o que impediu a entrada do veículo de resgate. Diante da situação, a equipe precisou percorrer o trecho a pé, levando o paciente na maca.\nPrefeitura de Peixe e Governo do Tocantins divergem sobre balsa que opera com atrasos\nIdoso atacado por pitbull recebe alta hospitalar após 18 dias internado e passar por quatro cirurgias, diz família