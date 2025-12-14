Um homem e um bebê morreram após uma batida entre um carro e uma motocicleta na BR-153, em Araguaína, norte do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam na moto e morreram no local.\nO acidente aconteceu na manhã deste domingo (14), no km 137 da rodovia. As vítimas foram identificadas como Caio Pinheiro Rocha, de 22 anos, e recém nascido Pietro Gael Pinheiro Magalhães, de apenas dois meses de idade.\nO motorista do carro foi detido por suspeita de dirigir sob efeito de álcool e foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado por flagrante por homicídio.\nVeja quem é o agrônomo que morreu em acidente na BR-153\nIndígenas capturaram suspeito de matar dona de pousada na Ilha do Bananal\nOs corpos dos dois foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML) para os exames necessários. Uma terceira pessoa que estava na motocicleta segurando o bebê também ficou ferida.