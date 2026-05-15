Renan Farias da Silva Castro, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (14), em Miracema do Tocantins, na região central do estado. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de disparos em via pública.\nNo local, os policiais encontraram uma bicicleta, um aparelho celular e estojos de munição calibre 9 mm. Durante as buscas nas proximidades, o corpo da vítima foi localizado em uma área próxima a uma residência. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas apenas confirmou a morte.\nHomem é condenado por estuprar e tentar matar ex-companheira na frente dos filhos\nMenina atacada por onça na volta de trilha deve passar por cirurgia no rosto, diz hospital\nQuatro são presos suspeitos de decapitar mulher e esconder o corpo dela a mando de traficante, em Goiânia