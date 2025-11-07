Danilo da Silva Avelino, de 34 anos, foi assassinado com golpe de faca na tarde desta sexta-feira (7). O crime aconteceu no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas, após uma discussão entre a vítima e o autor, que ainda não foi identificado.\nVeja no vídeo do JA2: Homem é esfaqueado e morre no Setor Santa Bárbara\nDe acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Danilo vivia em situação de rua e foi abordado enquanto estava na Avenida Goiás. Ele foi ferido no tórax pelo suspeito, que está sendo procurado pelas equipes policiais.\nMotociclista é preso após sair de bar, empinar moto e bater em viatura da Guarda Metropolitana de Palmas\nMototaxista é encontrado morto dias após denunciar policiais por abuso de poder\nA perícia esteve no local, junto com policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai investigar o homicídio. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.