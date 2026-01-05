Um homem de 46 anos foi assassinado com golpes de arma branca após um desentendimento em um bar de Aparecida do Rio Negro, região central do estado. A vítima foi identificada como Valdaires Alves dos Santos, e o suspeito do crime, um jovem de 20 anos, foi preso.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada no setor Aeroporto da cidade, na noite deste domingo (4). O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ainda que Valdaires Alves foi golpeado por arma branca após um desentendimento com o suspeito em um estabelecimento comercial da cidade.\nJustiça decreta prisão preventiva de suspeito de assassinar esposa a facadas em Palmas\nDisparo acidental mata adolescente em chácara de Esperantina