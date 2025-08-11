Um homem de 20 anos foi morto a tiros em Tocantinópolis, no norte do estado. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou que a vítima foi identificada como Lucas Gabriel Carneiro da Silva. Outro jovem de 18 anos ficou ferido após ser atingido no ombro por um dos disparos.\nO crime aconteceu na noite de domingo (10), próximo à área da Feira Coberta. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha múltiplas perfurações pelo corpo.\nUma testemunha informou ter visto um veículo de cor preta parar em frente ao local no momento em que aconteceram os disparos.\nHomem morre e outras seis pessoas ficam feridas após batida entre carros na BR-242\nMotociclista fica gravemente ferido após bater em mureta e cair de viaduto na BR-153\nO local do crime foi periciado e o corpo de Lucas Gabriel foi removido pelo Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis, e os exames de necropsia foram realizados em Araguaína.