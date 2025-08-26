Um homem de 49 anos foi morto a tiros na casa onde morava, no setor Recanto das Araras 1, região sul de Palmas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria disparado contra a vítima e fugido do local.\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 1ª Edição: Garçom é morto a tiros dentro de casa no setor Recanto das Araras 1\nO crime aconteceu na noite desta segunda-feira (25). A vítima foi identificada como Adriano Dias da Silva, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele era funcionário do restaurante ‘Casa do Chambari’.\nTestemunhas disseram aos militares que, no momento do crime, Adriano Dias estava dentro de casa quando foi surpreendido por um homem, não identificado. Conforme a PM, após os disparos, o criminoso fugiu do local e ainda não foi encontrado.\nAdriano Dias foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.