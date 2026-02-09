A Secretaria da Segurança Pública (SSP) investiga a morte de Amilton Pereira Nunes, de 51 anos, encontrado com múltiplas perfurações provocadas por faca na manhã desta segunda-feira (9), em Ponte Alta do Tocantins, na região leste do estado. A polícia busca identificar e localizar o autor do crime.\nAcionada por volta das 7h37, uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve na Rua do Pescador, onde Amilton foi localizado caído no chão, já morto. Após o isolamento da área, a perícia técnica realizou os procedimentos para coletar evidências que ajudem a esclarecer a dinâmica do homicídio.\nJovem que luta contra o câncer faz vaquinha virtual e se apega à fé para vencer a doença: 'Desabei em lágrimas'\nHomem é morto a tiros durante assalto em chácara em São Miguel do Tocantins, diz polícia\nIdoso morre e duas pessoas ficam feridas após ataque de abelhas em povoado de Araguaína