-Assassinato a facadas no Bico (1.3456511)\nRaimundo Neres da Silva, de 61 anos, morreu no final da manhã desta terça-feira (15) após levar vários golpes de arma branca na Feira Livre de Augustinópolis, na região conhecida como Bico do Papagaio. O agressor fugiu logo após desferir os ataques e segue procurado pelas forças de segurança da região.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima chegou a receber atendimento médico no Hospital Regional de Augustinópolis, no extremo norte do estado, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos. Uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Tocantinópolis compareceu à unidade de saúde e recolheu o corpo para a realização dos exames de necropsia.\nAnvisa suspende testes de terapia experimental da Novartis no Brasil\nJovem de 18 anos morre após caminhonete sair da pista e bater em cerca na TO-010