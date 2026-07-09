Lourenço Miranda Ferreira, de 57 anos, está desaparecido há 12 dias em São Bento do Tocantins, no norte do estado. Segundo a Polícia Civil, ele foi visto pela última vez por volta das 23h30 do dia 27 de junho.\nO caso é investigado pela Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter), em Palmas.\nEm nota, a SSP informou que todas as providências cabíveis estão sendo adotadas para a elucidação dos fatos. Até o momento, Lourenço Miranda Ferreira não foi encontrado.\nTartarugas são achadas mortas e machucadas às margens de lago turístico\nO que pode provocar um acidente entre embarcações? Marinha explica as principais causas\nA Polícia Civil não divulgou detalhes sobre as circunstâncias em que ele desapareceu nem sobre possíveis linhas de investigação. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que novas informações serão divulgadas conforme o andamento das investigações.