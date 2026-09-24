Um homem de 35 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (24) em um estabelecimento comercial no setor Morada do Sol, na região sul de Palmas. A vítima foi identificada como Fábio Campos da Silva.\nSegundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que quatro homens chegaram ao local em duas motocicletas e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram.\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Fábio morreu no local antes de receber atendimento.\nJustiça bloqueia bens e contas de loteador clandestino em Palmas\nJornalista relata o que aconteceu antes de agressão na Câmara de Palmas\nA área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Equipes da PM realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso.