Um homem de 31 anos foi morto a tiros em uma kitnet no bairro Jardim Aureny IV, em Palmas. O corpo da vítima foi encontrado após moradores ouvirem dois disparos de arma de fogo, segundo a Polícia Militar. O suspeito ainda não foi localizado.
Caso foi registrado no sábado (8). A vítima foi identificada como Rafael Pereira de Sousa. O corpo dele foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmas, onde passou pelos exames necroscópicos e foi liberado para a família.
A Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada caída no pátio da kitnet, sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e confirmou o óbito.