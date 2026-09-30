Um homem de 25 anos foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (30), na Avenida Bernardo Sayão, no Bairro de Fátima, em Araguaína. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi encontrado com perfurações na região do pescoço e do tórax.\nEquipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constataram a morte da vítima no local.\nSegundo a PM, uma testemunha relatou ter visto três pessoas discutindo e correndo pela avenida. Em seguida, o grupo entrou em conflito em frente a uma casa e a vítima foi atacada por dois suspeitos com armas brancas.\nPF investiga esquema de extração ilegal de manganês e bloqueia R$ 2,1 milhões\nCandidatos ao governo do Tocantins discutem saúde, educação e segurança pública em debate da TV Anhanguera\nQuatro encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Palmas, diz polícia