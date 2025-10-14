O principal suspeito de matar Zely Santos Ferreira, de 44 anos, e jogar o corpo dela no Rio Formoso, foi preso e confessou o crime. O mandado de prisão temporária foi cumprido contra o homem, de 42 anos, na manhã desta terça-feira (14).\nO nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso JTo não conseguiu contato com a defesa.\nO crime aconteceu no dia 27 de junho de 2025, em Formoso do Araguaia. Na época, uma pessoa contou à Polícia Militar (PM) que foi até o rio verificar uma bomba d'água perto de sua casa e se assustou ao encontrar a vítima boiando.\nDe acordo com a Polícia Civil, a 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia investigou o caso e descobriu que poucas horas antes de ter o corpo encontrado no rio, a vítima foi vista em um bar da cidade com um casal.\nCom base nas informações coletadas, conseguimos identificar as duas pessoas que estavam na companhia da vítima antes de a mesma ser morta. Ocorre que ao ser ouvido, o indivíduo de iniciais A.C.P.J, apresentou versões divergentes e conflitantes, o que nos levou a aprofundar as investigações”, explicou a delegada Tuanny Falcão, responsável pela investigação.