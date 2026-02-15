Um homem identificado como João Paulo Costa do Nascimento sofreu prisão na madrugada deste domingo (15) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Governador José Wilson Siqueira Campos (antiga Avenida Teotônio Segurado), no cruzamento com a LO-21, na região sul do Plano Diretor de Palmas. A prisão ocorreu com apoio da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e do Agentes de Trânsito do Município, por volta de 1h15.\nSegundo informações preliminares enviadas pela assessoria da GMP, a batida envolveu um Peugeot 207 branco e uma motocicleta Honda Biz branca. A vítima da moto, o fisioterapeuta Thiago Dias Camilo, de 39 anos, havia acabado de sair do Hospital Geral de Palmas (HGP), onde trabalha, e seguia para casa quando acabou atingido pelo veículo.\nBombeiros arrombam quarto e encontram homem morto dentro de casa após chamado do Samu