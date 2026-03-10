-VÍDEO: Homem chama funcionário de supermercado de 'macaco' e cospe na vítima (1.3384199)\nUm homem foi preso em flagrante por racismo após chamar funcionários de um supermercado de "macacos" e cuspir nas vítimas, em Jataí, na região sudoeste de Goiás. O momento das ofensas foi filmado por uma das vítimas (veja acima).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.\nO caso aconteceu no sábado (7). Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Jataí, o suspeito estava fazendo vendas na porta do comércio, quando foi informado pelos funcionários de que não poderia realizar a atividade no local. Após isso, o homem ficou agressivo e passou a ofender os funcionários.\nNo vídeo, o homem chega a ir para cima da vítima que filmava a cena, mas é segurado no braço por uma mulher. Mesmo assim, ele faz a ofensa racial e cospe no funcionário.