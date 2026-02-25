O suspeito de atirar contra a mulher grávida que perdeu o bebê disparou após a vítima reagir a um toque físico sem consentimento, contou o delegado responsável pela investigação, Felipe Sala. O crime aconteceu em Itumbiara, na região sul de Goiás, e foi registrado por câmeras de monitoramento (veja acima).\nOs disparos foram feitos no dia 7 de fevereiro. As câmeras de monitoramento registraram o momento em que a jovem, vestindo amarelo e em cima de uma bicicleta, discutiu com um homem. Ele partiu para cima da jovem, que jogou uma bebida contra ele. Em seguida, o homem atirou duas vezes contra o tórax da vítima. Ela se desequilibrou e caiu no chão.\nSegundo o delegado, a vítima relatou, em depoimento, que o suspeito chegou no local embriagado. “Ele começou a mexer com ela, colocando a mão no rosto dela. Ela não gostou e, nesse meio tempo, ela jogou um copo de bebida nele. Ele estava armado e atirou nela”, contou o investigador.