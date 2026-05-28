Um assalto a uma sorveteria em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, envolveu um assédio de um dos criminosos à funcionária do local. Imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação dos dois homens, que levaram dinheiro do caixa e o celular da atendente.\nSegundo a TV Anhanguera, não havia clientes na sorveteria no momento do assalto. Os dois homens fingiram ser fregueses. Um deles foi jogar no lixo um material, sendo acompanhado pelo outro. Logo em seguida, eles foram ao caixa, simulando que fariam o pagamento.\nTragédia na TO-010: o que se sabe sobre acidente com ônibus escolar que matou estudante\nOperação contra o tráfico prende três suspeitos e bloqueia R$ 1,7 milhão no Tocantins\nNesse momento, as imagens da câmera de segurança mostram que um deles levanta a camisa e tira uma arma, anunciando o assalto. O outro vai para a parte detrás do caixa e pega o dinheiro. Na saída, ele beija a mão direita da atendente, após levar o celular dela.