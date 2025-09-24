-Carro incendiado em Gurupi (1.3316378)\nUm homem teve o carro incendiado no setor João Lisboa, em Gurupi, no sul do estado. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso e provocado pelo ex-companheiro de uma mulher que estava se mudando e recebeu ajuda do dono do carro.\nO caso foi registrado na noite desta terça-feira (23). Conforme a polícia, o dono do carro contou que estava ajudando sua prima e a amiga dela com a mudança.\nDurante o trabalho, o ex-companheiro da amiga da prima passou a mandar mensagem fazendo ameaças. Conforme o relato, por volta das 23h, o suspeito foi até a casa, jogou gasolina no carro, que estava estacionado na rua, e ateou fogo (veja vídeo acima).\nOnça-pintada tenta entrar em sede de fazenda no Tocantins e surpreende trabalhadores; VÍDEO\nVeículos e sucatas serão leiloados com lances a partir de R$ 50 no Tocantins; confira