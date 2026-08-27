Vista de Palmas no Mirante do Limpão (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nPalmas alcançou a 13ª colocação entre os municípios mais competitivos do Brasil no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Gove Digital, divulgado nesta quinta-feira (27). Este é o melhor resultado da capital desde o início da série histórica e marca um feito inédito: pela primeira vez, uma cidade das regiões Norte ou Nordeste aparece entre as 15 mais competitivas do país.\nAlém da capital, o interior tocantinense apresentou avanços expressivos. Gurupi subiu 98 posições e atingiu o 118º lugar no ranking geral do país, tornando-se o segundo município mais competitivo do Norte. Já Araguaína ocupa o 239º posto, reforçando a presença do estado entre os destaques regionais.