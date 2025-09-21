-Pé de Pequi gigante (1.3314556)\nUm pé de pequi que germinou e cresceu onde posteriormente surgiu uma avenida do setor Morada do Sol 3, em Araguaína, norte do estado, se tornou o 'xodó' dos moradores. Com a expansão do bairro, a árvore correu o risco de ser removida. Mas seus frutos e sombra encantaram tanto que levaram à preservação da árvore, que segue firme e forte na Avenida Raizal, há mais de 15 anos.\nA história do pequizeiro ganhou fama em novembro de 2020, quando a prefeitura realizava a pavimentação na via. Na época, a população se manifestou pela preservação do pequizeiro e ficou definido, junto com técnicos da prefeitura e a empresa responsável pelas obras, que o pé de pequi ficaria onde estava: bem no centro da rua.\nMaria Aparecida da Silva, de 46 anos, mora na Avenida Raizal há mais de 15 anos e tem muitas recordações desde antes de 2020, quando a árvore ainda era rodeada pelo mato.