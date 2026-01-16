-VÍDEO: Helicóptero tomba em telhado de frigorífico em Goiânia (1.3362470)\nUm helicóptero tombou, na manhã desta sexta-feira (16), no telhado de um frigorífico no Setor Sul, em Goiânia. Um vídeo enviado ao POPULAR mostra a aeronave inclinada com a cauda para fora do heliponto, e mais três pessoas no local. Conforme o relato de um morador que flagrou a cena, o helicóptero caiu e um homem saiu mancando (veja o vídeo acima).\nO dono do Frigorífico Goiás, Leandro Batista da Nóbrega, onde houve o fato, disse à repórter do g1, Rafaella Barros que não foi um acidente: "Estamos fazendo uma campanha de marketing".\nAcidente com ônibus do Águia de Marabá no Tocantins deixa preparador físico morto\nTrês pessoas morrem em acidente com duas carretas, um carro-forte e um carro de passeio na BR-060\nDono de Boieng de 35 toneladas estacionado em fazenda já sofreu acidente de avião junto com filho médico