Um helicóptero realizou cerca de 30 lançamentos de água para ajudar no combate ao incêndio que atingiu a aldeia Canoanã, em Formoso do Araguaia, neste sábado (19), enquanto equipes combatiam as chamas em terra. O fogo destruiu 43 dependências, entre casas, cozinhas e outras instalações.\nO incêndio teve origem na rede elétrica da comunidade e atingiu estruturas locais. A força-tarefa foi coordenada pelo Ibama, através do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), que mobilizou, além do helicóptero, duas aeronaves Air Tractor, um caminhão Auto Bomba Tanque Florestal, e outros 13 brigadistas.\nAldeia na Ilha do Bananal tem 38 casas destruídas por incêndio; suspeita é de curto-circuito\nMotoristas com CNH vencida no TO ganham mais tempo para se regularizar\nMédico é denunciado por morte de jovem com asma, e MP pede indenização de R$ 200 mil à família