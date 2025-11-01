Equipamento chegou no Rio de Janeiro, informou a SSP (João Guilherme Lobasz/DICOM -SSP TO)\nCom um investimento de R$ 5.660.139,12, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) recebeu nesta sexta-feira (31) um motor para o helicóptero Esquilo AS350 B3+, utilizado pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Com o novo equipamento, a aeronave poderá realizar até 3,5 mil horas de voo.\nDe acordo com a SSP, o motor é da Safran Helicopter Engines, modelo Arriel 2B1, e veio do Rio de Janeiro. O processo de substituição já está em andamento e será preciso fazer testes em voos para certificação técnica e validação dos sistemas, informou a pasta.\n“Esse novo motor é um investimento estratégico e um passo importante para a retomada das operações aéreas no Tocantins em breve. A aviação de segurança pública tem papel essencial em ações integradas, resgates e no combate ao crime. Nosso objetivo é garantir condições técnicas e operacionais para que essa estrutura volte a servir plenamente à sociedade tocantinense”, disse o secretário da Segurança Pública, Bruno Sousa Azevedo.