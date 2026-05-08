-Pronunciamento da dupla (1.3407678)\nUm helicóptero da dupla sertaneja Henrique e Juliano caiu em uma fazenda na zona rural de Porto Nacional, no final da manhã desta sexta-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia duas pessoas a bordo, que sofreram apenas ferimentos leves.\nA queda aconteceu em uma das propriedades da família da dupla, mas Henrique e Juliano não estavam a bordo no momento do acidente. De acordo com a assessoria, o piloto era Edson Reis, pai dos cantores. Piloto experiente, ele não sofreu ferimentos e passa bem.\nA dupla postou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os fãs. "Sobre incidente aí com helicóptero, mas tá todo mundo bem, entendeu? Meu pai que tava no comando, é um piloto experiente, entendeu? Não teve nenhum tipo de lesão grave, então assim, foi só dano material, graças a Deus", disse Henrique.