O governo do Haiti decretou três dias de luto nacional após a morte de 25 pessoas durante um tumulto em uma fortaleza histórica na Citadelle Laferrière, uma das principais atrações turísticas do país, no sábado (11).\nO primeiro-ministro Alix Didier Fils-Aimé anunciou que o luto começará nesta terça-feira (14) e afirmou que o governo vai custear as despesas funerárias dos mortos. Ele também manifestou "as mais sinceras condolências às famílias enlutadas" e disse que muitos dos atingidos são jovens. Dezenas de pessoas ficaram feridas, e as autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas.\nInicialmente, o número de mortos havia sido estimado em 30, mas foi revisado para 25, segundo Emmanuel Pierre, chefe nacional da proteção civil.\nCriança que morreu após ficar presa em janela de casa subiu para conversar com amigos, diz bombeiro