A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) registrou, por meio do monitoramento do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), um tremor de terra de 2,8 de magnitude na região de Gurupi, no sul do estado. O abalo sísmico ocorreu às 0h42 desta quinta-feira (21).\nO monitoramento do fenômeno é coordenado pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). De acordo com os órgãos técnicos, o sismo foi analisado detalhadamente pelas estações que compõem a rede nacional.\nApesar do registro técnico realizado pelos equipamentos, não houve relatos de moradores que tenham sentido o tremor, tampouco registro de danos estruturais em edificações na região.\nPonte sobre o Rio Tocantins na BR-235 é totalmente interditada pelo DNIT; veja rota alternativa\nAmigos homenageiam empresário e engenheiro Guilherme Pedroza um mês após morte em Gurupi