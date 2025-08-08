Dois casos notificados de sarampo em Gurupi, sul do estado, estão sendo investigados e se tratam de um bebê de sete meses e uma criança de cinco anos. Para evitar a possível transmissão da doença, a Prefeitura fez um bloqueio em quadras próximas de moram as crianças, com a vacinação ativa da população.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Gurupi investiga casos suspeitos de sarampo\nConforme a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, a criança mora no Setor Nova Fronteira e o bebê no Setor Daniela, região onde deu início ao bloqueio e monitoramento imediato, nesta sexta-feira (8).\nTécnicos da Saúde passaram de porta em porta em pelo menos cinco quadras no entorno da residência do bebê. A previsão é finalizar o bloqueio ainda nesta sexta-feira. A mesma ação será feita no Setor Nova Fronteira, onde reside a a criança de cinco anos. O prazo é de 72 horas fazer a imunização rápida da comunidade que não tem a vacina contra doença comprovada.