Guilherme Pedroza, de 31 anos, foi encontrado morto em uma fazenda no município de Gurupi, nesta terça-feira (7). Empresário e engenheiro civil, a causa da morte não foi divulgada. A notícia comoveu a comunidade e gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente após uma publicação no Instagram.\nO G1 Tocantins apurou que Guilherme foi encontrado caído na propriedade por um gerente. A mãe dele, que estava em Palmas, foi avisada e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando a equipe chegou ao local, o empresário já estava sem vida.\nSuspeito de execução em emboscada com tiros de espingarda é preso após quase 4 anos em Divinópolis do TO\nJustiça decide se mantém suspeitos presos por morte de produtor de abacaxi em Miranorte; veja o que já se sabe\nDisputa por bens motivou filhas a matarem a própria mãe no sul do TO, diz polícia