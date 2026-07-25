A Prefeitura de Gurupi intensificou o combate ao abandono de terrenos baldios nesta semana. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a administração municipal publicou notificações e editais de autuação que exigem a limpeza imediata de lotes em pelo menos cinco setores da cidade.\nAs informações constam na edição nº 1531 do Diário Oficial de Gurupi, publicada no início da noite desta sexta-feira (24). Os responsáveis enfrentam prazos rígidos, que variam entre 24 e 48 horas, sob pena de multas pesadas e cobrança pelos serviços executados pelo poder público.\nAvião anfíbio pousa no Rio Araguaia e chama atenção de turistas; vídeo\nCobra de 80 milhões de anos descoberta no Brasil vivia debaixo da terra\nQuando deverá ser o pico do Super El Niño em 2026?\nPrazos curtos e tolerância zero