Gados no Tocantins (Arquivo Pessoal / Seagro)\nA Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) lançou o Guia Prático da Rastreabilidade Individual Bovina. A iniciativa tem como objetivo colocar o estado em conformidade com o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (Pnib), além de atender às exigências sanitárias e comerciais dos mercados nacional e internacional.\nSegundo o governo, a rastreabilidade ainda será voluntária neste primeiro momento, mas a implantação ocorrerá de forma gradual até 2032. O sistema consiste na identificação individual de cada animal por meio de um código único, permitindo acompanhar todo o histórico do bovino ou bubalino ao longo da vida.\nSaiba como vai funcionar a implantação\nConforme o governo, a execução do plano será feita em etapas entre 2025 e 2032. Confira o cronograma: