Dona Romana, nome pelo qual é conhecida a mestra da cultura popular Romana Pereira da Silva, receberá na próxima sexta-feira (29) o título de Doutora Honoris Causa, em reconhecimento à trajetória dedicada à preservação dos saberes tradicionais e da arte em pedra no Tocantins.\nA cerimônia será realizada às 15h, no Santuário Dona Romana, localizado na Fazenda Bom Jesus, em Natividade. A homenagem será concedida pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e é uma das principais distinções acadêmicas da instituição, que reconhece trajetórias de relevância social, cultural e humana.\nNo caso de Dona Romana, a honraria destaca sua contribuição para a preservação da memória, da espiritualidade e das práticas culturais tocantinenses transmitidas entre gerações. A proposta de concessão do título foi apresentada pelos professores Waldecy Rodrigues, Alan Barbiero e Héber Rogério Grácio, docentes da UFT, e aprovada pelos órgãos colegiados superiores da instituição.