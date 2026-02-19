Viaturas da Guarda Metropolitana em frente à base da Graciosa, onde ocorreu o caso investigado (Reprodução/X da Prefeitura de Palmas)\nA Corregedoria da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) abriu sindicância para investigar três agentes que estavam de plantão no último domingo (15), data em que ocorreu um caso de violência sexual em frente à Base da Graciosa. A apuração mira possível omissão dos servidores durante a ocorrência.\nSegundo a administração municipal, a apuração busca esclarecer se houve falha no dever funcional de proteção à população. A nota afirma que eventual omissão pode configurar violação ao decoro e aos deveres previstos na legislação municipal.\nOs três servidores foram afastados das funções até a conclusão dos trabalhos. A comissão designada pela Corregedoria conduz a investigação administrativa para definir responsabilidades e resguardar o interesse público. Conforme apurado com a assessoria da GMP, a sindicância tem um prazo de 30 dias.