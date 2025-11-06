Agentes participam de aulas teóricas antes de partir para a prática (Junior Suzuki/Prefeitura de Palmas)\nCerca de 30 agentes da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) iniciaram uma capacitação para operar drones de última geração que irão reforçar o patrulhamento na capital. O curso, que começou na última segunda-feira (6) e vai até a próxima quarta-feira (12), visa preparar os guardas para utilizar a tecnologia em missões de fiscalização ambiental, monitoramento de grandes eventos e apoio a operações de segurança, divulgou a GMP.\nOs equipamentos vão facilitar o patrulhamento ambiental, o mapeamento de áreas de desmatamento, da pesca predatória, além de apoiar a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) no monitoramento de incursões e operações especializadas”, explicou o comandante da GMP, Gilmar Fernandes.