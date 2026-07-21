Um grupo de pessoas que passou as férias no Rio Araguaia manteve a rotina de exercícios físicos mesmo durante o período de descanso. Em um vídeo publicado nas redes sociais, mulheres aparecem realizando agachamentos e outros exercícios com equipamentos de academia em um acampamento montado na Ilha do Sol, em Aruanã, no noroeste de Goiás. Os treinos foram realizados entre quarta-feira (15) e sábado (18) (veja o vídeo acima).\n"Você vai para o Araguaia, mas não perde o foco", diz o texto publicado no vídeo.\nEleições 2026: confira as cidades tocantinenses que terão voto em trânsito\nPrefeito relata ameaças antes de policial civil ser apontado como suspeito da morte de filho de vereador no TO\nEm entrevista ao g1, Leonardo Pimenta, responsável por preparar a sequência de exercícios, contou que promove os treinos todos os anos no Rio Araguaia. O personal trainer explicou que as atividades realizadas na praia são do tipo funcional, em grupo, e priorizam dinamismo e alta intensidade.