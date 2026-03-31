Fernando Ramos de Jesus Vieira, de 40 anos, foi morto a tiros dentro da própria casa, na região norte de Palmas. Segundo a Polícia Militar, seis homens armados invadiram o local, se passando por policiais, e efetuaram os disparos.\nO crime foi registrado na noite desta segunda-feira (30), por volta das 19h10, no setor Lago Norte. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Fernando Ramos morreu ainda no local. A causa do crime não foi divulgada.\nDe acordo com a PM, testemunhas que estavam no local informaram aos militares que aproximadamente seis indivíduos encapuzados, com duas motocicletas, invadiram a casa, se passando por policiais. Após os disparos, eles fugiram do local.\nO que o Césio-137 faz no corpo humano e como age a contaminação\nIncêndios em padrões de energia deixam prejuízos e levantam dúvida sobre indenização a consumidores em Marianópolis