Os 556 kg de cocaína flagrados em um caminhão de melancia no município de Fátima, em abril deste ano, apresentavam indícios de que um grupo investigado estava envolvido no crime de tráfico de drogas internacional. Também tinha relação com outras apreensões de drogas no estado, segundo inquérito da Polícia Federal.\nVeja a reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Réus por tráfico internacional de drogas têm relação com outras apreensões, diz inquérito\nA TV Anhanguera teve acesso ao documento, que apontou que os investigados organizavam o transporte de grandes remessas da droga e tinham um esquema com funções definidas e divisão de tarefas. A Justiça do Tocantins acolheu as denúncias e nove suspeitos se tornaram réus no processo judicial.\nConforme o inquerido da PF, a droga era levada para Porto Nacional, na região central do estado, onde ficava armazenada. Posteriormente, os integrantes do grupo criminoso encaminhava o material para outros estados.