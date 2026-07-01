Em uma iniciativa inédita, as procuradorias da Fazenda Nacional e do Estado de São Paulo se juntaram para pedir a falência de um grande devedor -no caso, a fabricante de refrigerantes Dolly.\nA Folha teve acesso ao pedido protocolado nesta quarta-feira (1º) que aponta valores que somam R$ 15,75 bilhões. O montante inclui dívidas com a União, com o governo paulista e com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).\nSegundo a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e a PGE-SP (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo), o valor acumulado não é fruto apenas de dificuldades operacionais, mas de uma estratégia deliberada de "blindagem patrimonial".\nPolícia Civil tenta identificar responsáveis por vídeos de estupro em frente à base da GMP\nCaso na GMP: veja quem estava de plantão em ocorrência com suspeita de omissão