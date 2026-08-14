A vítima que havia sobrevivido ao acidente na rodovia TO-222, registrado no último domingo (8), não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Araguaína, na região norte do estado. Vitória Pellegrini, de 20 anos, estava grávida e chegou a passar por um parto de emergência antes de ser internada.\nA informação da morte foi confirmada pela tia, Eliete Santana, na noite desta quinta-feira (13). A jovem, o companheiro dela, Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos, estavam na caminhonete que capotou no dia 8, na rodovia TO-222.\nThor e Paulo morreram no local. Vitória, que estava grávida, ficou ferida e foi levada para um hospital em Araguaína.\nJovens mortos e grávida ferida: o que se sabe sobre acidente na TO-222\nDois jovens morrem e grávida fica gravemente ferida após caminhonete capotarGrávida ferida em acidente que matou dois jovens deve passar por cirurgias em Araguaína