A jovem Tatielle Silva homenageou o namorado Gabriel Batista em um chá revelação e o momento emocionou a internet. Nas redes sociais, Tatielle escreveu que Gabriel foi um grande homem e sempre sonhou em ter um filho. O jovem morreu após um acidente de trânsito entre Morrinhos e Goiatuba, na região sul de Goiás.\nSei que lá do céu ele está muito feliz pela notícia que seria pai de menino! Algum dia vou poder te explicar o quão forte seu nome é, meu menino", escreveu.\nO acidente que vitimou Gabriel aconteceu no dia 19 de março, na BR-153, em Goiatuba. Gabriel morreu no local e outra pessoa ficou ferida. A reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dela.\nTatielle gravou o vídeo na beira de um lago na cidade de Itaberaí, na região noroeste de Goiás. A cerimônia contou com balões, um ursinho e um quadro coma foto de Gabriel. A jovem estava vestida de branco e se emocionou quando a fumaça ficou azul.