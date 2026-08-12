A gestante Vitória Pellegrini, de 20 anos, deve passar por cirurgias no braço e fêmur, após ter sofrido fraturas em um acidente de trânsito na TO-222. A jovem estava na caminhonete que capotou e levou à morte de dois jovens.\nA jovem aguardava por cirurgia no Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas, na manhã desta quarta-feira (12), a família informou que ela foi encaminhada para um hospital particular para seguir com o tratamento.\nO acidente foi registrado neste sábado (8), entre Babaçulândia e Araguaína. Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Palo Clímaco Netto, de 20 anos, morreram no local. Thor era esposo de Vitória, segundo a família, e ambos aguardavam o nascimento do primeiro filho.\nSegundo a tia, Eliete Santana, a sobrinha Vitória está grávida de 6 meses e precisou ser transferida para um hospital particular para fazer os procedimentos que precisa.