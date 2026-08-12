A gestante Vitória Pellegrini, de 20 anos, aguarda por vaga no Hospital Regional de Araguaína (HRA) para passar por cirurgias no braço e fêmur, após ter sofrido fraturas em um acidente de trânsito na TO-222. A jovem estava na caminhonete que capotou e levou à morte de dois jovens.\nO acidente foi registrado neste sábado (8), entre Babaçulândia e Araguaína. Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Palo Clímaco Netto, de 20 anos, morreram no local. Thor mantinha um relacionamento amoroso com Vitória e ambos aguardavam o nascimento do primeiro filho.\nSegundo a tia, Eliete Santana, a sobrinha Vitória está grávida de 7 meses e segue internada no HRA aguardando em por cirurgia.\n"Ainda não fez a cirurgia. Está estável e aguardando uma vaga pra cirugia. O bebê também está bem, graças Deus", relata a tia.