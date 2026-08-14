Vitória Pellegrini estava grávida de 6 meses e sofreu fraturas em acidente (Arquivo Pessoal/Eliete Santana)\nVitória Alves Pelegrin, de 20 anos, morreu na noite de quinta-feira (13), após permanecer internada no Hospital Dom Orione, em Araguaína, no norte do Tocantins. A jovem estava grávida quando sofreu um acidente na TO-222 que matou o companheiro dela, Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos.\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com o Hospital Dom Orione para solicitar informações sobre o atendimento prestado a Vitória e as circunstâncias da morte. Em resposta, o hospital informou que, em respeito ao sigilo médico, à privacidade da família e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não confirma nem fornece informações sobre prontuários, estado de saúde ou eventuais óbitos de pacientes.