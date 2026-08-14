Vitória Pellegrini estava grávida de 6 meses e sofreu fraturas em acidente (Arquivo Pessoal/Eliete Santana)\nVitória Alves Pelegrin, de 20 anos, morreu na noite de quinta-feira (13), após permanecer internada no Hospital Dom Orione, em Araguaína, no norte do Tocantins. A jovem estava grávida quando sofreu um acidente na TO-222 que matou o companheiro dela, Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos.\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com o Hospital Dom Orione para solicitar informações sobre o atendimento prestado a Vitória e as circunstâncias da morte, mas não recebeu retorno até a publicação a última atualização desta reportagem.\nSegundo a tia de Vitória, Eliete Santana, a jovem passou por um parto de emergência na terça-feira (11), antes de ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O bebê nasceu com seis meses e duas semanas de gestação, pesando 800 gramas, e permanece internado na UTI Neonatal em estado estável.