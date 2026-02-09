-Jovem é baleada por homem durante discussão, em Itumbiara (1.3372213)\nUma jovem grávida de 24 anos foi baleada por um homem durante uma discussão em frente a uma boate, na Avenida Tancredo Neves, em Itumbiara, na região sul de Goiás. O caso foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima).\nO crime ocorreu no sábado (7). Nas imagens, é possível ver quando a jovem de vestido amarelo e em cima de uma bicicleta discute com um homem. Ele parte para cima dela e é atingido com uma bebida. Em seguida, o homem atira duas vezes contra o toráx da vítima, que se desequilibra e cai no chão.\nA Polícia Civil informou que a ocorrência foi encaminhada para o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, que investiga o caso.\nAdvogada conta como salvou mãe e primo de incêndio pela janela de apartamento