-Jovem é baleada por homem durante discussão, em Itumbiara (1.3372213)\nA grávida Maria Fernanda Santana Silva, de 24 anos, perdeu o bebê após ser baleada durante uma discussão na porta de um prostíbulo em Itumbiara, no sul de Goiás. O delegado responsável pela investigação, Felipe Sala, disse que a informação foi fornecida pelo hospital na tarde dessa segunda-feira (9). A jovem estava sobre uma bicicleta quando foi atingida por um disparo de arma de fogo feito por um homem de 31 anos. Ele foi identificado e segue foragido, segundo a Polícia Civil (veja o vídeo acima).\nComo o nome do investigado não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu durante a madrugada de sábado (7). Antes do disparo, na gravação, o homem dá dois tapas no rosto da jovem, que reage ao jogar nele um copo de bebida. Instantes depois, ele volta e dispara contra ela. O tiro, de acordo com a polícia, atinge o peito da grávida, que cai ao chão, se levanta, corre para a calçada e pede socorro para uma testemunha.